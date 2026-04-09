Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzköy’de geçtiğimiz yıl zaman zaman yaşanan su sıkıntısının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

Kuzköy Muhtarlığı öncülüğünde gerçekleştirilen sondaj çalışması neticesinde köyün su ihtiyacını karşılayacak kaynak bulundu.

Sondajdan su çıkması köyde büyük sevinçle karşılanırken, Kuzköy halkı bu önemli gelişmeyi kurban kesimi ve dualarla kutladı. Köy sakinleri, uzun süredir beklenen suya kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kuzköy Muhtarı İbrahim Kaplan, elde edilen sonucun köy adına büyük bir kazanım olduğunu belirterek, “Kuzköy Muhtarlığı olarak, köyümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri olan suya kavuşmanın büyük mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Sondajımızdan çıkan su vesilesiyle kurban kesimi ve dualarımızı kıymetli köy halkımızla birlikte gerçekleştirdik. Rabbimize sonsuz şükürler olsun” dedi.

Kaplan, süreçte emeği geçen ve destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, “Bu süreçte emeği geçen, desteklerini esirgemeyen devletimize, yöneticilerimize ve katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kuzköy Muhtarlığı olarak köyün ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayan Kaplan, birlik ve beraberlik içerisinde daha birçok kalıcı hizmete imza atmayı hedeflediklerini belirtti.

Köyde bulunan yeni su kaynağının, önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçmesi bekleniyor.