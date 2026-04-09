Çorum merkeze bağlı Deniz Köyü’nde bir ahırın mühürlenmesi ve içeride yüzlerce hayvanın mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine, Çorum Valiliği’nden resmi açıklama geldi.

Dün kamuoyuna yansıyan ve hayvancılıkla uğraşan Hamza Hayır’a ait ahırın mühürlendiği, yaklaşık 300 hayvanın içeride kaldığı yönündeki haberler sonrası Valilik, sürecin detaylarını paylaştı.

Valilik açıklamasında, söz konusu alanın Çorum Merkez Denizköy’de bulunan 116 ada 1 ve 2 numaralı orman parselleri olduğu belirtilerek, vatandaşın bu alanı işgal ettiği yönünde 27 Ocak 2022 tarihinde İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne şikayet ulaştığı ifade edildi. Yapılan incelemelerde işgalin doğrulandığı, ardından ilgili kişiyle görüşülmesine rağmen işgalin sonlandırılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 27 Ekim 2022 tarihinde suç tutanağı düzenlenerek konunun adli makamlara intikal ettirildiği, mahkeme kararıyla ormanlık alandaki yapıların müsaderesine hükmedildiği ve bu kararın ilgilisine tebliğ edildiği bildirildi.

Süreç kapsamında 8 Ocak 2025 tarihinde tekrar bölgeye gidildiği ve vatandaşın ek süre talebinde bulunduğu, işgali sonlandıracağına dair tutanak imzaladığı belirtilirken, verilen süreye rağmen işgalin kaldırılmadığı vurgulandı.

Valilik, 8 Nisan 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri eşliğinde bölgeye giden ekiplerin müdahale sırasında mukavemetle karşılaştığını da açıkladı.

“HAYVANLARIN YAŞAMI ENGELLENMEDİ”

Kamuoyunda yer alan “hayvanlar içeride mahsur kaldı” iddialarına da değinilen açıklamada, mühürleme işleminin barınağın yalnızca bir giriş kapısına yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Mühürleme birkaç giriş kapısı bulunan barınağın sadece bir kapısına yapılmış olup, hayvanların giriş çıkışına ve beslenmesine engel oluşturacak mahiyette değildir” denildi.