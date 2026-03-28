U 16’da Çorum şampiyonu Vefaspor Sivas’da dün başlayan grup birinciliğinde ilk maçında Tokat Topçamspor’u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Dört takımın mücadele ettiği Sivas grubunda ilk maçlar dün oynandı. Çorum Vefaspor takımı ilk maçında Tokat Topçamspor karşısında maça iyi başladı ve Eray’ın attığı golle rakibi önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Vefaspor Vahit Efe ile ikinci bularak rahatladı. Maçın kalan bölümünde oyunda kontrolü elinde tutarak rakibini gol izni vermedi ve sahadan 2-0 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

Grubun diğer maçında ise Kayseri Kocasinan Şimşekspor takımı Yozgatspor 1959 FK önünde 2-0’lık skorla galip gelerek finale yükselen diğer takım oldu.

Vefaspor ile Kayseri Kocasinan takımları bugün saat 15’de yarı final grubuna yükselmek için grup finalinde karşılaşacak.