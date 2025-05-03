2 Mayıs Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle Çorum Veteriner Hekimleri Odası tarafından Gala Yemeği düzenlendi.

Yıldızpark’ta gerçekleştirilen organizasyona Vali Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çok sayıda veteriner hekim katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Fatih Şerbetçi, “2009 yılında kurulan Çorum Veteriner Hekimler Odamız, bugün 214'ü aşkın üyesiyle faaliyet göstermektedir.” dedi

Çorum’da 80 serbest veteriner kliniği ile hayvan sağlığı, hayvancılığın verimliliği ve halk sağlığının korunması için büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Şerbetci; “Bu kliniklerimiz, yalnızca hayvanların değil, aynı zamanda üreticilerimizin, çiftçilerimizin, hayvanseverlerin ve toplumun tamamının yanında yer alan, fedakâr ve bilinçli bir meslek grubunun sahadaki yüzüdür.” şeklinde konuştu

Veteriner hekimlerin bireysel çabalarının çok ötesinde halk sağlığına, gıda güvenliğine, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan bir kamu hizmeti yürüttüğünü belirten Şerbetci; “Bu nedenle mesleğimizin hak ettiği değeri görmesi, sorunlarımızın çözüm bulması ve toplumla daha güçlü bir bağ kurması için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu özel gün vesilesiyle, meslek hayatını sürdüren tüm hekimlerimize başarı ve kolaylıklar, aramızdan ayrılan meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dünya Veteriner Hekimler Günümüz kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ise veteriner hekimlerin sağlık meslek grubu içerisinde yerini alması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamında yararlanması için çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Vali Ali Çalgan da konuşmasında veteriner hekimlerin dünyada çok önemli bir görev ifa ettiğini dile getirerek, tüm veterinerlerin Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutladı.

Konuşmaların ardından geceye katılan ve Veteriner Hekimler Odası’na desteklerinden dolayı Vali Ali Çalgan’a, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’na Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter’e, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya plaketini Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Fatih Şerbetci takdim etti.

MÜMİN SARIKAYA SAHNE ALDI

Gecenin sonunda ünlü türkücü Mümin Sarıkaya sahne aldı.

Sarıkaya seslendirdiği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.