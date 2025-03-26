Kocaeli’nde yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorumlu güreşçilerden bir altın bir bronz madalya.

24-25 Mart’ta Kocaeli’nde yapılan Okul Sporları Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 85 kiloda mücadele eden Osmancık Atatürk Ortaokulu öğrencisi Veysi Yaman tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı şampiyonada 57 kiloda mücadele eden İskilip Belediyespor güreşcisi Hasan Şentürk yarı final maçında yenildi ve sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.