Ankara’da yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Osmancık Barış Boyar Badmintonspor kulübünden Yağmur Koçak üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

24-27 Ocak tarihleri arasında Ankara’da yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında 600’ün üzerinde sporcu madalya mücadelesi verdi.

Osmancık Barış Boyar Badmintonspor kulübünden ve aynı zamanda sporcu eğitim merkezi sporcularından Yağmur Koçak tek kadınlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Aynı şampiyonada yine Sporcu Eğitim Merkezi Sporcularından Çağan Boyar, karışık çiftler kategorisinde ise Furkan Alnıdelik ve Kusab Şerbetçi ile çift erkekler kategorisinde ise Haşim Kağan Töremiş ve Yağmur Koçak ise çeyrek finalde mücadele etmeyi başardılar.

Osmancık Barış Boyar Badmintonspor Başkanı Barış Boyar ilimizi ve ilçemizin tanıtımı adına önemli başarılara imza atan sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Boyar mücadele ruh azim ve disipleri ile kendilerini gururlandıran sporculara emeği ve özverili davranışlarıyla olmazsa olmazları Eren Murat Güngör hocaya çocuklara verdiği destek ve onlara gösterdiği inanç için velilere ise sporcuların üzerinde emeği olan Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Spor İl Müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a şahsı ve tüm ekibi adına teşekkür etti.