Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı İç Anadolu Bölge Başkanı Yakup Taş ve Eğitim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kemal Kurt, genel merkez hatibi oldular.
Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi tarafından düzenlenen hatiplik eğitimlerine katılarak başarılı olan ve genel merkez hatibi olmaya hakkazanan Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı İç Anadolu Bölge Başkanı Yakup Taş ile Eğitim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kemal Kurt’a başarı belgelerini Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan verdi.
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