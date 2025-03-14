Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, fabrikayı saran alevler dron ile görüntülendi. Yangında 7 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bulunan Aksular firmasına ait gıda fabrikasında fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

7 KİŞİ DUMAN ETKİLENDİ

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından fabrikada bulunan çalışanlar tahliye edilirken, 7 kişi dumandan etkilendi.Ara ara patlamaların gerçekleştiği fabrikayı saran alevler ise havadan görüntülendi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, itfaiye ekiplerinden yangınla ilgili bilgi aldı.