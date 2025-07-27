Bursa'nın Gürsu ilçesinde başlayan orman yangını büyük bir alana yayılırken, yangın haberini alan birçok vatandaş da bölgeye yardım etmek için koştu.

HIRSIZLIK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Karahıdır köyüne dışarıdan gelen yabacı bir şahsın hırsızlık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, kalabalığın hedefi oldu.

JANDARMA KURTARDI

Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerince linçten son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yumruk ve tekmelerle linç edilmek istenen şahsı jandarma ekipleri güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.