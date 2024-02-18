Gaziantep'in Nizip ilçesinde odasında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 73 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Hafızpaşa Mahallesi Kalkan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan 73 yaşındaki Cuma Demir'in odasında yangın çıktı. Yangın, odayı kısa sürede sardı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



Alevlerin arasında kalan yaşlı adam kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren sağlık ekiplerinin kontrollerinde Cuma Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Sigaradan çıktı iddiası

Yangının, yaşlı adamın içtiği sigaranın yatakları tutuşturması sonucu çıktığı iddia edilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.