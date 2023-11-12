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Seçim döneminde HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermesi sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, parti kurmaya hazırlanıyor. Partinin sağ ya da solda durmayacağını belirten Ağıralioğlu "Yeni bir merkez inşa edeceğiz." dedi.

İYİ Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, genel seçimlerden kısa bir süre önce, HDP'nin Millet İttifakı ile iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullanmış ve partisinden istifa etmişti.

"Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz." diyen Ağıralioğlu, 'bu vebale ortak olmayacağım' diyerek Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini duyurmuştu.

SEÇİMDEN SONRA PARTİ KURUYOR

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ağıralioğlu’nun yerel seçimden sonra parti kurmaya hazırlandığını yazdı. Saymaz, “Ağıralioğlu, karşıtlık oluşturarak bölünmüş siyasi sistemin son kavgasını 14-28 Mayıs'ta verdiğine inanıyor” dedi.

Yerel seçim sonrası Türkiye'nin, ikinci yüzyıla yeni bir siyasi dil ve sorumlulukla başlaması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir.”

PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?

Henüz isim belirlemediklerini ifade eden Ağıralioğlu, “Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim” bulacaklarını belirtti.

"YENİ BİR MERKEZ İNŞA EDECEĞİZ"

Ağıralioğlu, kuracağı partinin sağ ya da solda durmayacağını, Cumhur ya da Millet ittifaklarına yakın olmayacağını anlatarak, “Yeni bir merkez inşa edeceğiz. Siyaset merkezinin sağı solu yok. Eski siyasetin parsellenmiş alanının ve ideoloji devrinin bittiğine inanıyorum” dedi.

KADRODA KİMLER VAR?

Ağıralioğlu, “Kadronuzda kimler olacak?” sorusuna da, “Siyasetin şimdiye kadar yetiştirdiği bütün kıymetli ve şöhretli adamlar memleketi bugüne getirdi. Bugünden sonra yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim” yanıtını verdi.

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