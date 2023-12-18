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Giresun'un Bulancak ilçesi Paşakonağı Yaylası'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Paşakonağı Yaylası'ndan dönüşte yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada Temel Terzioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçta bulunan 3 yaralı ise AFAD ve jandarma ekipleri tarafından uçurumdan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.