Boğazkale İlçesine bağlı Yekbas Köyü'nde, Umre ödüllü Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Yekbas Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Boğazkale'ye bağlı köy ve mahalleleri kapsayan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasına 17 yarışmacı katıldı.

Çorum Müftülüğü Din Uzmanı Fatih Gencer ve Yekbas Köyü Merkez Camii İmamı Ahmet Aslan tarafından projelendirilen yarışmada birinci ortaokul öğrencisi Yiğit Ali Özkoçak olurken, ikinci Veli Karasakal ve üçüncü Murat Yiğit oldu. Yarışmada birinci Umre, ikinci yarım altın, üçüncü ise çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Dereceye giren yarışmacılara hediye ve plaketleri, Boğazkale Kaymakamı Emine Yıldız Karataş, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve Dernek Başkanı Mustafa Tüysüz tarafından verildi.