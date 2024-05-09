Kırşehir'de bir tavuk çiftliğinde yem hazırlama ünitesine düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez ilçeye bağlı Özbağ beldesindeki tavuk çiftliğinde meydana geldi.

Çiftlikte çalışan Veysel E., iddiaya göre dengesini kaybederek yem hazırlama ünitesine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çalışanların da yardımıyla yem hazırlama ünitesinden çıkarttıkları Veysel E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel E.'nin cenazesinin memleketi Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.