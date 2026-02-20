Osmancık Belediyesi tarafından Koyunbaba Türbesi yanında inşa edilen yeni cami kılınan ilk teravih namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Ramazan ayının ilk teravih namazında kapılarını açan cami ilçe halkına hizmet vermeye devam edecek.

Koyunbaba Türbesi çevresinde hayata geçirilen cami projesiyle birlikte, bölgedeki ibadet alanı ihtiyacının karşılanması amaçlandı.

Yeni caminin mimari yapısı ve konumuyla hem bölge sakinlerine hem de türbeyi ziyaret eden vatandaşlara kolaylık sağlaması bekleniyor.