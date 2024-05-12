Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni doğduğu belirlenen bebek, sokağa terk edilmiş halde bulundu. Bahçelievler Mahallesi Dicle Sitesi C Blok'ta bebek sesini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Bahçe duvarının kenarında bulunan bebek için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE VE BABASINA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken koruma altına alınan bebeğin anne ve babasına ulaşmak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.