Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde yeni dönem kurs kayıtları başlıyor.

8 ayrı merkezde verilecek kurslarla kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanacak.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde kültürel ve sosyal faaliyetlerin dışında yeni dönemde giyim, mefruşat, nakış, seramik, çini, örgü, kuaförlük, aşçılık, pastacılık, iğne oyası, resim, perspektif, kokulu taş, halı dokuma, okuma-yazma ve Kur’an-ı Kerim kursları açılacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu kurslara başvurular, 3 Ekim Cuma (bugün) saat 17.00 itibariyle başlayacak. Başvurular, “basvuru.corum.bel.tr” internet adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.