Arca Çorum FK’nın bu akşam evinde oynayacağı Manisa FK maçını Trabzon bölgesi hakemi Alpaslan Şen yönetecek.

Şen kariyerinde en fazla maç yönettiği takım bu karşılaşma ile Çorum FK olacak.

Kırmızı Siyahlı takımın bundan önce yönettiği 8 maçında Çorum FK dört galibiyet iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. İlk olarak 3. ligde 16-17 sezonunda sahasında Karacabey Belediyespor’u 4-2 yenerken 17-17 sezonunda deplasmanda Osmaniyespor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yönetti.

21-22 sezonunda sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı yöneten Alpaslan Şen 22-23 sezonunda Çorum FK’nın evinde Bursaspor’u 2-1 yendiği ve şampiyonluğu kazandığı Ispartaspor’u aynı skorla yendiği maçta düdük çaldı.

Geçtiğimiz sezon Çorum FK’nın üç maçına çıkan Alpaslan Şen yönetiminde kırmızı siyahlı takım evinde Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenerken evinde Boluspor’a 2-0 yenildiği ve son olarak ta Ankaragücü deplasmanında 1-0 mağlup olduğu maçı yönetti.

Alpaslan Şen yönettiği sekiz maçta Çorum FK’lı futbolculara 23 sarı üç kırmızı kart gösterirken rakip takımlara ise 20 sarı kart göstermiş.

Maçta Şen’in yardımcılıklarını ise Ankara’dan Azad İlhan ve Harun Terin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rize’den Yücel Büyük.