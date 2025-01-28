Çorum'un Alaca ilçesinde yeni Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin görevine başladı.

Trabzon'un Akçabat ilçesinde Yaylacık İlkokulu'nda okul müdürü olarak görev yapan Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ataması ile Çorum'un Alaca ilçesine İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

İlçedeki görevine başlayan Şahin, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin'e görevinde başarılar diledi.