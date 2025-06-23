Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, görevine başladı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcılığı görevinden Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine getirilen Hasan Taş, bugün görevine başladı.

HASAN TAŞ KİMDİR?

1990 yılında Çayköy İlkokulu, 1996 yılında ise Ankara Şehit Nuri Pamir Lisesi'nden mezun olan Taş, üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde tamamladı.

2019 yılından bu yana Bolu Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Taş, Hayrullah Göktekin'in yerine Çorum'a görevlendirildi.