Parti yönetimi ile birlikte Çorum Valiliği’ne partinin kuruluş bildirgesini teslim eden Mert, “Genel başkanımızın oluruyla kurucu il başkanı olarak tarafıma tevdi edilen bu şerefli görevi yerine getirmek ve Anadolu Kaplanı olan bu kadim şehrimizde vatandaşlarımızın hakkaniyet ve hassasiyetlerini ilkemiz öncü edinerek partimizin kuruluş dilekçesini değerli kurucu üyelerimizle beraber teslim ettik.” dedi

Değişen ve gelişen dünyada 21 yıllık iktidarın ve başarısız sormayan, soramayan ve sorgulamayan ayrıca iştirak eden bir muhalefet grubun kadim ülkemizi ve milletimizi getirdiği vaziyet ortadadır.’ diyen Mert; “Liyakatsiz yönetim kadro, sığınmacı, işsizlik , enflasyon, hayat pahalılığı, eğitim, sağlık gibi nice sorunları milletimizin sırtına küfe etmiş bir siyasi arenanın sonlandırılması için Türk milletinin evlatları bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin refahı ve huzurunu 3-5 bencil siyasetçiye, 3-5 tarikata ve ülkenin üzerine çöreklenmiş cemiyet mikroplarına bırakmayacağız. Gerekirse kadim milletimiz ve devletimiz için canımız pahasına bedel ödemek bizim için onur ve şereftir.” ifadelerini kullandı

Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara dur demek için bu yola çıktıklarını aktaran Mert;

“3Y kuralı ile iktidar olup, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar bitireceğiz diyerek iktidar olanların, muhalefet olarak kendini sınıflandıranların desteği ile engelleyeceğiz dedikleri 3Y kuralı ülkemizi sardı ve sarmaladı. Bu gidişata dur demek adına bu ülkenin serdengeçtileri, fedaileri, doğruların gözle görülmeyen orduları bizler bir araya gelerek öncellikle ‘vira bismillah’ diyerek Haziran 2023’de Metehan’ını ışığını yaktığı ve liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bu kadim topraklarında, bayrağımızın altında dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursan olsun bu devlet bizim diyebilen milletimizin evlatları olarak partimizin genel kuruluşunu yaptık.” şeklinde konuştu

Bütün mazlum milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiştirmekten başka çare olmadığını belirten Mert, şunları söyledi; “Bu millet tarihinde yine “Hey On Beşli” türküsünde de anlattığı gibi Türk gençliği Ergenekon'da dövülen demiri Çanakkale'de, Dumlupınar'da düşmana karşı süngü etmiş ve içinde bulunduğu vaziyetin ahval ve şeraitini düşünmemiştir. Bizim aradığımız ve her haliyle itimat ettiğimiz gençlik, iman ve ideal birliğine sahip ,milletimizi ileri hayat hamlelerine hazırlayacak bir tarih şuuru, bir mücadele azmi ile donanmış olacaktır. Bunun için gençliğimiz var. Var olma sebebimiz ülkemize ve milletimize olan sevdamız var. Size söz veriyoruz. Sesiniz sesimizdir. En düşük gelirlinin dahi refah için de yaşayacağı bir Türkiye’nin mümkün olduğunu, adam kayırmacanın olmadığı bir Türkiye’nin mümkün olduğunu en ücra kasabada ki bir kardeşimizin eğitim hayatını tamamlamasının eziyet olmadığı ve annelerin çocuklarına süt parasını dert etmediği bölüştükçe çoğalan, çalmadıkça artan bir ekonomi yönetimi olan bir Türkiye’nin mümkün olduğunu liyakatli kadrolarla sizlere göstermek ve sonunda ‘Elhamdülillah’ diyebilmek adına ‘Bismillah’ diyerek sizlerin evlatları olarak bizler her daim sözlerle değil icra ederek sizlerin yanınızda olacağız . Milletimiz müsterih, Devletimiz varolsun.”