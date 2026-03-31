Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, hedeflerine ulaşmak adına kritik maçta, Sungurlu Belediyespor karşısında kaybetmelerine karşın avantajlarını korudukları için mutlu olduklarını söyledi.

Eğer maç öncesi avantajlarını korumak için yaptıkları planın ilk yarıda işlediğini ancak ikinci yarıda on kiyi kaldıktan sonra ise skıntı yaşadıklarını belirterek ‘Kendi sahamızda oynadığımız Sungurlu Belediyespor maçına ilk müsabakada elde ettiğimiz 4.1 lik skorun avantajını kullanmak ve kontrollü oyun oyun oynayarak ihtiyacımız olan skoru alabilme adına oyuncularım sahada inanılmaz sekilde mücadele etti,maçın ilk yarısında rakibe alan bırakmadan 0.0 soyunma odasına girdik,

İkinci yarıda aynı oyun anlayışı ile takım savunmasını daha kuvvetli tutmak için büyük efor sarfettik,rakibe oyun alanı normal olarak bıraktık ve etkin gözüktüler, maçın 63. Dakikasında yan hakemin, rakip yedek kulübe baskısı ile verdiği ikinci sarı kartla geride kalan 30 dakikalık bölümü sayısal olarak eksik oynamak zorunda kaldık.

Bu dakikadan sonra rakibimiz 1. bölgemizde daha yoğun gözüktü ve golü buldu. Bu dakikadan sonra duran toplar haricinde merkezden pozisyon vermeyerek ihtiyacımız olan skoru elde ettik. Sungurlu Belediyespor’u oynadığı oyun ve aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Haftaya Ulukavakspor maçını kazanarak bir sezonun ardından tekrar Bölgesel Amatör Liginde Çorum’u temsil etmek istiyoruz. Emeği gecen bütün sporcularımıza ve bugün inanılmaz destek veren taraftarlarımıza tesekkür ediyorum’ dedi.