Çorum, Samsun, Amasya ve Ordu, Sinop illerinin elektrik dağıtımını yapan YEPAŞ, çalışan memnuniyeti ve mükemmel işyeri kültürü ile tanınan uluslararası ölçekte prestijli bir ödül olan "Harika İş Yeri" sertifikasını almaya bu yıl üçüncü kez hak kazandı.

Dünyanın dört bir yanındaki şirketleri değerlendiren ve çalışan deneyimini merkeze alan Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen bu özel sertifika, şirketlerin çalışanlarına sağladığı destek, şeffaflık ve pozitif iş ortamını onurlandırıyor.

Great Place to Work Enstitüsü, şirketlerin çalışan memnuniyeti, liderlik, işyeri kültürü ve işyeri uygulamaları gibi kriterlere dayanarak değerlendirmelerde bulunur. Bu kapsamlı değerlendirme sonucunda, YEPAŞ’ın çalışanlarına sunduğu güçlü liderlik, adil uygulamalar, eşitlik, eğitim fırsatları ve iş-yaşam dengesi gibi alanlardaki mükemmeliyeti öne çıktı.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu özel sertifikayı almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin başarısının temelinde, çalışanlarımıza değer vermemiz, onları anlamamız ve desteklememiz yatıyor. Harika İş Yeri sertifikası, çalışanlarımızın gösterdiği olağanüstü çaba ve bağlılığın bir ifadesidir. Biz hem çalışanlarımıza hem müşterilerimize mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçlayan bir şirketiz. Bu çerçevede çalışan mutluluğunu da stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik. Great Place to Work sertifikasını üçüncü kez ve her geçen seneye oranla daha yüksek puan alarak tamamlıyoruz. Bu oran ve memnuniyet yapmış olduğumuz aksiyonların çalışma arkadaşlarımız tarafından takdir edildiğinin en önemli göstergesidir. Çalışanlarımız için güvenilir, adil, takdir edilen, takım çalışması içerisinde bir çalışma ortamı oluşturduğumuz için son derece mutluyuz. Bu ödül, bize daha da büyük bir sorumluluk yüklüyor: İlerleyen günlerde de çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş tatminini en üst seviyede tutarak, işyerimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.