Çorum Belediyespor’un milli Karatecisi Yiğit Gözübüyüklü Birleşik Arap Emirliklerinde yapılacak olan Uluslararası turnuvada madalya mücadelesi verecek.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe, 20-23 Şubat tarihleri arasında Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’nin Füceyre şehrinde yapılacak olan WKF Karate 1 Youth League turnuvasında Türkiye üçüncüsü olan Çorum Belediyespor’un milli Karaticisi Yiğit Gözübüyük madalya mücadelesi verecek.

Samet Türe, Yiğit Gözübüyük’ün bu önemli turnuvada milli forma altında kürsüye çıkmak için mücadele edeceğini belirterek kendisine ve milli takımda mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi. Türe ayrıca her zaman yanlarında olan antrenörlerine kulüp yöneticilere ve sporcularına emek veren herkese teşekkür etti ve hedeflerinin her zaman daha büyük zaferler olduğunu söyledi.