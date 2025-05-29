Malatya’nın Akçadağ ilçesinde koyunlarını otlattığı sırada yıldırımın isabet eden 58 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.
Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesi Çayırdüzü mevkinde meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatan Erdal İncedal’a yıldırım isabet etti.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde İncedal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncedal’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Editör: Çorum Hakimiyet