Yüksek Öğrenim Kurumu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hitit Üniversitesi’nin ABD’nin Maryland Üniversitesi ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ilgili ortak çalışma yürütmesine dikkat çekti.

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ”Üniversitelerimizin uluslararası iş birlikleriyle araştırmalar yapmasını, insanlığın ortak sorunlarına ve küresel meselelere yönelik projeler geliştirmesini kıymetli buluyoruz.

Hitit Üniversitesi Maryland Üniversitesi ile kenelerin neden olduğu ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yönelik ortak çalışma yürütüyor. Proje ile hastalığın hızlı tanısı ve tedavisi ile aşısının geliştirilmesi amaçlanıyor.” ifadelerine yer verdi.