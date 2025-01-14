Tekirdağ Çorlu’da yola fırlayan kedi nedeniyle manevra yapan motosikletli kurye kaza yaparak yaralandı.
Çorlu ilçesi Santral mevkisinden Cumhuriyet Parkı yönüne yokuş aşağı seyreden E.C.’nin kullandığı motosiklet, iddiaya göre aniden yola çıkan kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu devrildi.
Kaza sonrası yaralanan E.C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı