Bitlis'in Güroymak ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 oyla başkan seçilmişti. Seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonrası oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonrası başkan değişti.

BAŞKAN DEĞİŞTİ

Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Mutlu'nun oyu 13 artarak 4 bin 313'e, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yıldırım'ın oyu 5 artarak 4 bin 297'ye, Üncü'nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221'e yükseldi. Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AK Parti’nin adayı Eşref Mutlu oldu.