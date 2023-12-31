Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayına müdahale etti. Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına lastik botlar içinde geri itilerek ölüme terk edilen toplam 57 düzensiz açık denizde ölüm terk edildi. Açık denizde sürüklenen lastik botlar içindeki 57 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.