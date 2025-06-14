Çorum İl Milli Eğitimspor Kulübünden Yusuf Eren Koçak U 15 serbest güreş milli takım seçmesinde başarılı olarak Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giymeye hak kazandı.
Niğde’de Avrupa Şampiyonası için milli takım kampına katılan Yusuf Eren Koçak burda yapılan seçmede Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanan rakibini yenerek milli takımda mücadele etmeye hak kazandı.
Yusuf Eren Koçak 25-27 Haziran tarihleri arasında İtalya’nın Caorle kentinde yapılacak olan U 15 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında 48 kiloda milli mayoyu giyecek.
Editör: Çorum Hakimiyet