Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen cinayetin duruşmasına, Muratpaşa belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz'ı (60) bıçaklayarak öldüren sanık Erdal V. (36) ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Erdal V, yaklaşık 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ve bununla ilgili ilaç kullandığını öne sürdü.

'RAPOR İSTEDİM İLAÇ VERDİ'

Olay günü bu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiğini belirten sanık, "Doktora, 'Her şey üzerime geliyor, her şeyi çift görüyorum' diyerek rapor istedim. Ancak doktor ilaç yazarak beni gönderdi" dedi.

Eve gidip üstünü değiştirdikten sonra görev yaptığı yere doğru gittiğini anlatan Erdal V, ifadesini şöyle sürdürdü:

Maktul İsmail Kanmaz ile selamlaştık. Öğlen yemeğinde ekmek kesmek için görev yaptığımız yerin arkasındaki markete bıçak almaya gittim. Markette bıçak yoktu. Etrafta başka market aradım. Sonra gördüğüm bir kasap dükkanından bıçak satın alarak görev yaptığımız zabıta aracına gitmek için yola çıktım.

'BANA DELİ DEDİ'

İsmail ağabey beni telefonla arayarak büfeye gelmemi söyledi. İsmail ağabeyin yanına gittim, büfenin önünde oturduk. Bana 'Ne yaptın hastanede deli', 'Ne dedi doktor' gibi şeyler söyledi. Yine olaydan birkaç gün önce ıslık çalıp beni 'Pislik' diye çağırmıştı. Kendisine 'Benim adım Erdal, köpek mi çağırıyorsun.' dedim. Sonra alay etti, çok üzerinde durmadım.