Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Celal Ö. yönetimindeki 19 LN 609 plakalı otomobil, kırmızı ışık sebebiyle bekleyen Uğur T. idaresindeki 19 ABZ 325 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada Celal Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık be polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Celal Ö. Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.