Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Emekli Hv.Mu.Asb.Kd.Bçvş Ziran Çelik (67) tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Sarimbey Köyü’nden Nahide Çelik’in oğlu, Melek Çelik’in eşi, TUSAŞ çalışanı Hakan Çelik ve öğretmen Başak Oktay’ın babası Ziran Çelik vefat etti.
Ziran Çelik’in cenazesi 20 Mart Çarşamba günü saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Cemevi’nde düzenlenecek tören sonrası Sarimbey Köyü’nde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Hurşit Bozkurt