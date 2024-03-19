Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. ligde play-off mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK’nın sahasında oynadığı Manisa FK maçını 2383 biletli taraftar izledi.

Kırmızı Siyahlı takımın sahasında oynadığı bu kritik maçta Localarda 189, kapalı sağ ve sol tribünde 27, VİP’de 630, protokolde 18, Doğu tribinünde 883 ve güney kale arkasında ise 636 olmak üzere toplam 2383 biletli taraftar izledi.

Ahlatcı Çorum FK’nın Manisa FK maçının bilet satışlarının da maçın giderlerini karşılamadığı ve kalan masrafların kulüp tarafından ödendiği açıklandı.