Çorum Merkeze bağlı Ertuğrul köyünde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Şenliğe Belediye Başkan Yardımcı Av. İsmail Yağbat, CHP Meclis üyesi Ümit Er ve partililer, Müftü Yardımcısı Fazil Saraç, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Çatalkılıç ve Kırıkkale’de yaşayan Suluboya ressamı Şengül Otman katıldı.

Çorum ve Türkiye’nin en genç muhtarlarından biri olan Umut Çağrı Elmas, şenliğe katılan herkese teşekkür ederek; "Her yıl gelenek haline getirdiğimiz Hıdırellez şenliğimizi yapıyoruz. Birlik ve beraberliğin sağlanması ve bir birleriyle görüşemeyen insanlarımız bu şenlik sayesinde bir araya geliyor. Geleneksel Mısır çorbamız vazgeçilmez ikramımız, bunun yanında diğer yemek çeşitlerinden ikramda bulunuyoruz." dedi



