27 yıllık tecrübesi ile Özel Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Ram Raporu bulunan tüm bireylere ücretsiz şekilde Hippoterapi eğitimi veriliyor.

Çorum’da ilk ve tek Hippoterapi (atlı eğitim) eğitimi veren kurum olma özelliği taşıyan Özel Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ücretsiz Hippoterapi eğitimiyle çocukların gelişimine katkı sağlanıyor.

Kurum müdürü Emre Nehir, fizyoterapistler, psikolog ve psikolojik danışmanların değerlendirmesi sonucunda uygun görülen tüm bireylere fizyoterapistler eşliğinde atla terapi hizmeti verdiklerini söyledi.

Hippoterapinin engellilerin yaşamlarını kısıtlamadan, engellere rağmen yaşanmayı değerli kılan zevkli bir metod olduğunu ifade eden Nehir, kas gelişimi, esneklik, güç, denge, koordinasyon, özgüven, disiplin, kontrol, adaptasyon, sosyal etkileşim, daha güçlü hareket yeteneği ve zihinsel rahatlama için Hippoterapinin önemli olduğunu vurgu yaparak; “Hippoterapi, atın çok boyutlu hareketini kullanan bir tedavi şeklidir. Hippoterapi, özel eğitilmiş uzman, fizik ve dil konuşma terapistleri eşliğinde zihinsel ve bedensel engelli hastaların algı ve fiziksel fonksiyonlarının geliştirilmesinde aktif bir şekilde kullanılır. Sağladığı katkılar nedeniyle ilaç tedavisi, cerrahi ve rehabilitasyon gibi asıl tedavi yöntemlerinin alternatifi olarak değil, destek bir uygulama olarak önerilir. Tarihsel olarak, atın tedavideki yararları MÖ. 460 yıllarında fark edilmiştir. 1950'lerden itibaren yoğun olarak kullanılan, bugün yurtdışında da özel Hipoterapi merkezlerinde Fizyoterapistlerin kontrolünde ücretli bir şekilde uygulanmaktadır. Hippoterapi, Ram Raporu bulunan tüm bireylere fayda sağlayabilmeleri amacıyla 27 yıllık tecrübesi ile Özel Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Fizyoterapistler, psikolog ve psikolojik danışmanların değerlendirmesi sonucunda uygun görülen tüm bireylere fizyoterapistler eşliğinde atla terapi hizmeti verilecek. Atın çok boyutlu hareketlerini kullanarak gereksinim duyan tüm bireylerin duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine yardımcı olacak ve iyileşme sürecine katlı sağlayacak şekilde tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak ücretsiz bir şekilde hizmet verilecek.” dedi

Nehir, atlı terapiyi görmek isteyen herkes için Özel Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.