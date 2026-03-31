Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu, bugün Çorumlu üreticilerle bir araya gelecek.

Saat 13.00’te Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda düzenlenecek toplantıda, üreticilere yönelik bilgilendirme yapılması planlanıyor.

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, toplantı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üstü kapalı bir eleştiride bulundu.

Gül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Demek ki Türkiye’de ne Ziraat Fakültesi ne de Veteriner Fakültesi var. Olmadığı içinde Ziraat Mühendisi de Veteriner Hekim de yok! 40 küsür Ziraat, 30 küsür Veteriner Fakültesi, erk yoluna talip olanlara, yok hükmünde.

Eleştirdiklerinizi, kendiniz yapabilirmişsiniz. Demek ki neymiş; “Bana mübah, sana günah!” Liyakatı, cebi kabarıklara ve YouTuberlere kurban etmek; mühendis ve hekimlerden aldıklarını, renkli ambalajlara sarıp sunanlara peşinen yol vermek, mübahmış.

Son söz. Sadece, Çorum Ziraat Mühendisleri Odasına kayıtlı 370 Ziraat Mühendisi var. Kayıtlı olmayanın sayısını bilmiyorum. Cebimiz boş, reklamımız yok diye kimse bilgimizin olmadığını sanmasın. Haddimizi de biliriz hakkımızda.

Bilmenizi isterim. Belki bilmiyorsunuz, ekran yüzünüz ve tercihlerin tecelli olduğu çatının altında, günlerimizi aydın eden söz sahibiniz de bir zamanların kudretli genel başkanı ziraat mühendisi hatırlatırım.

Ayrıca bugün mikrofon uzattığınız zatın faaliyet konumunda, söz sahibi, sararıp solan bal gibi ziraat mühendisimiz var bilin isterim. İşletmeyi bilen yapamadı, davranmayı bilen mi yapacak? Tarım, sosyal medya ile çözülecek kadar basit değil, uyarırım. Yok sayarsanız, yok sayılırsınız!