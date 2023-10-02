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Yağışlı hava Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 1 il için turuncu, 10 il için sarı kodlu uyarı geldi.

Yapılan açıklamaya göre Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar, kuvvetli batı ve kuzeybatılı rüzgar (40-70 kilometre/saat) ile etkili olacak.

Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun'un batısı ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Turuncu kodla uyarılan Samsun'da eğitime ara verildi

Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Samsun'da eğitime bir gün ara verildiğini açıklandı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 2 Ekim Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir." denildi.

Sarı alarm verilen iller ise şöyle sıralandı:

Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Zonguldak