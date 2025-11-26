Ahlatcı Altın İşletmeleri Yozgat’ta bulunan 7 ruhsat sahasında yürüttüğü bazı çalışmaların sonuçlarını açıkladı.

Sarıkaya Altın Madeni Projesinde yapılan modelleme sonucunda yaklaşık 927 bin ons altın potansiyeli hesaplandı; bunun bugünkü yaklaşık parasal değeri 4 milyar dolar seviyesinde belirlendi.

Enerji şirketi Enerya Enerji AŞ’nin yüzde yüz bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Yozgat ili Sarıkaya ilçesi sınırları içindeki altın maden sahasına ilişkin UMREK (Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu)-2023 Kodlu Arama Hedefleri Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Mitus Proje AŞ tarafından hazırlanan Rapora göre, Sarıkaya sahasında yaklaşık 927 bin ons altın potansiyeli hesaplandı.

Ahlatcı Altın İşletmeleri, altın madenciliği alanındaki yatırımların finansal tablolarda olumlu etkisinin daha kısa sürede görülmesi ve yatırım maliyetinin düşürülmesi amacıyla stratejik bir karar aldı. Buna göre, daha önce alınan altın işletme tesisi kurma kararı revize edildi ve cevherin maden sahasına yakın mevcut bir tesiste işlenmesi sağlanacak.

4 MİLYAR USD POTANSİYEL

Rapor, 1968.67 hektarlık bir alanı kapsayan ruhsat sahasında detaylı jeolojik haritalama ve toplam 56 sondaj verisi temel alınarak oluşturuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sarıkaya maden sahasında 0.70 g/t ortalama tenör ve 2.70 g/cm³ ortalama SG değerine dayalı olarak yaklaşık 41.181 milyon tonluk potansiyel cevher kütlesi ortaya çıkarıldı.

Raporda yer alan veriler ve modelleme doğrultusunda, projenin potansiyeli yaklaşık 927 bin ons altın olarak hesaplandı. Bunun bugünkü yaklaşık parasal değeri 4 milyar USD olarak belirlendi. Mevcut sondaj yoğunluğu ve veri dağılımı göz önüne alındığında modelin bu aşamada yalnızca Arama Hedefi düzeyinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

YATIRIM MALİYETİNİ DÜŞÜRME HEDEFİ

Ahlatcı Altın İşletmeleri, madencilik faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına bağlı olarak, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda altın madenciliği temelindeki yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi. Kaynak rezerv raporları çalışmalarına başlandı ve Yozgat ili dahilinde bulunan diğer 6 maden sahası ile ilgili çalışmaların sonuçları da kamuoyuna açıklanacak.