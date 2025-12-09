Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini 2022 yılından bu yana sürdüren Doç. Dr. Songül Özüm, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından yeniden müdür olarak atandı.

Görev süresi boyunca öğrenciler, akademik personel ve ilçe ile güçlü bağlar kurmaya önem verdiğini belirten Doç. Dr. Özüm, “Meslek yüksekokulumuzun gelişimi için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Bizlere güven ve destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Özüm, atama sürecindeki destekleri için Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e şükranlarını sundu.

Ayrıca ilçede eğitim–kamu iş birliğinin güçlenmesi adına her zaman yanlarında olan Alaca Kaymakamlığına ve yüksekokulun ihtiyaçlarına gösterdiği ilgi ve katkılardan dolayı Alaca Belediye Başkanlığına teşekkür etti. Doç. Dr. Songül Özüm, yeni dönemde eğitim kalitesini artırmaya yönelik projelerin hız kazanacağını ve meslek yüksekokulunun bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.