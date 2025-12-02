Son dönemin dikkat çeken kaymakamlarından Seda Gür, genç yaşta başarılarıyla öne çıkıyor.

Öğretmeni ve karakol komutanının desteğiyle gizlice girdiği sınav, Gür’ün eğitim hayatında dönüm noktası oldu. Zorluklara rağmen eğitimini başarıyla tamamlayan Gür, 2024 yılında Isparta'nın Senirkent Kaymakamı olarak göreve başladı.

Isparta'nın Senirkent Kaymakamı Seda Gür, küçük yaşta eğitim hayali için büyük bir adım attı. Konya’nın Altınekin ilçesinde büyüyen Gür, 6. sınıfta SBS’ye girmek istedi ancak ailesi izin vermedi.

ÖĞRETMEN VE KOMUTANLARIN DESTEĞİYLE SANAVA GİRDİ

Öğretmeninin ve karakol komutanının desteğiyle Konya merkeze gidip sınava giren Gür, kazandıktan sonra eğitimine ara vermeden devam etti. İlköğretim ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans eğitimini bitirdi ve 2020 Kaymakam Adaylığı sınavında Türkiye ikincisi olarak kaymakam adaylığına hak kazandı.

SENİRKENT’TE KAYMAKAMLIK GÖREVİNE BAŞLADI

3 Ekim 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameyle Isparta’nın Senirkent ilçesine Kaymakam olarak atanan Kaymakam Gür, bir yılı aşkın süredir ilçede görev yapıyor. Eğitim destekleri, kadın girişimi projeleri ve yerel çalışmalar görev süresinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

EĞİTİM HAYALİ KURAN KIZ ÇOCUKLARINA İLHAM OLUYOR

Kaymakam Seda Gür, bir zamanlar ailesinin okumayı engellemeye çalıştığı bir kız çocuğu iken bugün azmi ve kararlılığıyla Türkiye’nin dört bir yanında eğitim hayali kuran kız çocuklarına örnek oluyor.