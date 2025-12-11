Bu sezon başında Konyaspor’dan Arca Çorum FK’ya transfer olan tecrübeli futbolcu Yusuf Erdoğan geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Yusuf Erdoğan Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hayata geçirilecek yeni fabrika yatırımı için Naya Proje ile resmi olarak anlaşma sağladı.

Projenin sahadaki çalışmalarının başladığı sosyal medyada duyuruldu.

Naya Proje tarafından yapılan açıklamada, Yusuf Erdoğan ile gerçekleştirilen iş birliğinin Konya’ya kalıcı bir değer kazandıracağı vurgulandı.

Açıklamada, “Başarılı futbol kariyeriyle tanıdığımız Yusuf Erdoğan’ın, Konya 6. OSB’deki yeni fabrika yatırımı için anlaşma sağlandı ve sahada çalışmalar başladı. Naya Proje güvencesiyle yükselecek bu tesis, Konya’mıza kalıcı bir değer kazandıracaktır. Şehrimize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.

Yatırımın detayları henüz açıklanmazken, fabrikanın bölge istihdamına ve Konya sanayisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.