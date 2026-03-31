Trendyol 1. Lig'de son 6 haftaya girilirken ligin zirvesinde yer alan takımlar, soluk soluğa bir rekabetin içinde.

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Erzurumspor Futbol Kulübü, 69 puanla lider.

Dadaşları 67 puanla Amed Sportif Faaliyetler ve 63 puanla Esenler Erokspor takip ediyor.

Son 7 maçtır kaybetmeyen Çorum Futbol Kulübü 62 puanla 4'ncü, Sipay Bodrum Futbol Kulübü 57 puanla 5'nci, Atko Grup Pendikspor 54 puanla 6'ncı ve Bandırma Spor 48 puanla 7'nci basamakta bulunuyor.

Play off hattını oluşturan bu takımlar Süper Lig için müthiş bir mücadelenin içindeyken yakın takipteki diğer rakiplerinin soluğunu adeta enselerinde hissediyor.

Zira, düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor dışındaki tüm takımların play off hattına yükselme ihtimali bulunuyor.

Trenyol 1. Lig'de 33'ncü haftanın programı:

3 Nisan Cuma:

14.30 Adana Demirspor-Manisa FK (Yeni Adana)

17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Pendik)

20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Nisan Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)

5 Nisan Pazar:

16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)