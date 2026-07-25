Alaca'da 100 yıldır hizmet veren ve 'Hamamın Kahve' bilinen Bayburt Çayevi kapılarını kapattı.

Resmi adı Bayburt Çayevi olan, ancak Alacalıların 'Hamamın Kahve' olarak bildiği yaklaşık 100 yıllık çay ocağı faaliyetlerine son verdi. İlçenin simge mekânlarından biri olan çay ocağının kapanması, vatandaşları hüzünlendirdi.

Alaca'da uzun yıllar boyunca esnafın, çiftçilerin ve vatandaşların buluşma noktası olan Bayburt Çayevi, yaklaşık bir asırlık geçmişinin ardından kapılarını kapattı. İlçe halkının 'Hamamın Kahve' ismiyle hafızasına kazınan mekân, sadece çay içilen bir yer değil; dostlukların kurulduğu, sohbetlerin edildiği, önemli kararların konuşulduğu ve sayısız hatıranın birikatiği bir buluşma noktasıydı.

Yıllar boyunca farklı kuşaklara hizmet veren çay ocağı, Alaca'nın sosyal hayatında önemli bir yere sahip oldu. İlçenin en eski işletmeleri arasında gösterilen Bayburt Çayevi, birçok kişi için çocukluk ve gençlik yıllarının unutulmaz mekânları arasında yer aldı.

Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle Alaca'nın hafızasında iz bırakan Bayburt Çayevi'nin kapanması, ilçenin köklü değerlerinden birinin daha tarihe karışması olarak değerlendirildi. Vatandaşlar ise, "Bir devir kapandı. Hamamın Kahve'nin çayının ve sohbetinin yeri her zaman ayrıydı." diyerek duydukları üzüntüyü dile getirdi.