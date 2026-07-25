Çorumlu hemşehrimiz, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Mütevelli Heyet Üyesi ve Gelirler Kontrolörü Hakan İnce, Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı görevine getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde İnce, görevi Kaan Kasım'dan devraldı. Törende Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, yeni Teftiş Başkanı Hakan İnce'ye çiçek takdim ederek görevinde başarılar diledi.

Hazine ve Maliye Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu ile dernek üyeleri de, görevi devreden Kaan Kasım'a görev süresi boyunca sunduğu hizmetler ve bakanlığa sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Hakan İnce'nin de yeni görevinde başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını belirterek kendisine başarı temennisinde bulundu.