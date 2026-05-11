Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Alanyaspor mağlubiyetiyle birlikte 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kayserispor'un 2015-2016 sezonundan beri mücadele ettiği Süper Lig serüveni sona erdi.

Ligin bitmesine 1 hafta kala puan tablosunda son sırada olan Kayserispor'un 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kayserispor, 2014-15 sezonunda Cüneyt Dumlupınar yönetiminde 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.

SON TAKIM SON HAFTA BELLİ OLACAK

Süper Lig’de Kayserispor ve Karagümrük’ten sonra düşecek üçüncü takım son hafta oynanacak maçların ardından belli olacak.

Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği son hafta öncesinde matematiksel olarak küme düşme riski yaşayan takımlar arasında yer alıyor.



Galatasaray’a yenilen Antalyaspor, durumunu iyice zora soktu. Akdeniz ekibi, evinde Kocaelispor karşısında puan kaybederse küme düşecek. Antalyaspor’un galip geldiği durumda ise çoklu averaj senaryolarında alınacak diğer sonuçlar belirleyici olacak.