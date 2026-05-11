Arca Çorum FK bu akşam oynayacağı Bodrum FK maçı için özel uçak ile dün akşam saatlerinde uçtu maçın ardından da dönecek.

Kırmızı Siyahlı takım dün öğlen saatlerinde tesislerde yaptığı antrenmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Bu çalışmanın ardından tesislerde öğlen yemeğini yiyen kırmızı siyahlı tüm kadro karayolu ile Merzifon’a gidecek ve burda kafileyi taşıyacak özel uçak ile direk Bodrum Havalanına indi. Havaalanından kaldığı otele geçecek olan kırmızı siyahlı kafile maç saatini bekledi.

Arca Çorum FK’da dün Merzifon’dan kalkan uçak ile Başkan Baran Korkmazoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda görevli ile birlikte Bodrum’a gitti.

Bu akşam saat 20’de başlayacak maçın ardından ise kırmızı siyahlı takım Bodrum havalanına geçerek burda kalkalacak özel uçak ile Merzifon Havalanına inecek ve Çorum’a dönerek rövanş maçının hazırlıklarına başlayacak.