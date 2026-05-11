Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup play-off finalinde Seza Çimento Elazığspor'u penaltılarda 8-7 yenen Muğlaspor Trendyol 1'inci Lig'e yükseldi.

Nesine 2'nci Lig play-off etabı Beyaz Grup finalinde, Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor karşı karşıya geldi.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki final maçının ilk yarısında iki takım da dengeli oynadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda ve uzatmalarda sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Muğlaspor 8-7 galip gelerek Trendyol 1. Lig'e çıkan taraf oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Muğlaspor futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Maçın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Muğlasporlu futbolculara madalyalarını ve şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu yetkileri verdi.