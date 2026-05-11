Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig play off yarı finalinde bu akşam Bodrum'a konuk oluyor.

İki yıl önce yine play of yarı finalinde karşı karşıya gelmiş, Bodrum FK penaltılarla finale yükselen takım olmuş ve o sene Süper Lig'e yükselmişti.

Geçtiğimiz sezon küme düşen Bodrum ekibi bu sene yine Çorum FK'nın rakibi oldu.

Bu sezon Bodrum'da oynanan ilk karşılaşmayı Bodrumspor 4-0 kazanırken, ikinci maç ise Çorum'da 1-1 berabere bitmişti.

Kırmızı siyahlılar iki sene önceki play off yarı finalinin rövanşını almak için sahaya çıkıyor.

Bu maçta Sinan Osmanoğlu ve Samudio sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Saat 20:00'da başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.