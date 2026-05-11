Arca Çorum FK, yine PFDK’lık oldu.

Kırmızı Siyahlı takım Keçiörengücü ile oynanan play-off maçında 19. dakikada atılan konfetiye ve peçeteler bile saha olayı yazıldı ve ceza geliyor.

Ayrıca iki bloğa çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza gelecek.

Keçiörengücü ile oynanan play-off maçında taraftarların 19. dakikada sahaya attıkları konfeti ve peçeteler nedeni ile saha olaylarına sokulan Çorum FK’ya ceza geldi. Bu maddelerden dolayı para cezası gündemde.

Bu maçta C 3 ve C 4 bloklarında yer alan taraftarların söylediği iki farklı söylem çirkin ve kötü tezahürata girdiği için ceza kuruluna sevk edilen kırmızı siyahlı takımın bu tribende bulunan taraftarların Bodrum ile oynanacak rövanş maçında stada girişlerine bloke konulması ve para cezası bekleniyor.